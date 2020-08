FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Hella hat auch unter dem Strich im vergangenen Geschäftsjahr 2019/20 einen hohen Verlust eingefahren. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, lag der Fehlbetrag bei 431 Millionen Euro. In den zwölf Monaten des Vorjahres per Ende Mai hatte das Unternehmen noch 630 Millionen Euro verdient. Grund für den Verlust sind vor allem Wertminderungen im vierten Quartal wegen der geringeren Auslastung der Werke in der Corona-Krise.

Die Hella GmbH & Co KGaA hatte bereits Ende Juli vorab Eckzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Die bereinigte EBIT-Marge halbierte sich demnach auf 4,0 Prozent von 8,4 Prozent. Das berichtete EBIT belief sich auf minus 343 Millionen Euro, der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz sank um 14 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Hella laut Geschäftsbericht wie angekündigt mit einem währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz von 5,6 Milliarden bis 6,1 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll rund 4,0 Prozent bis 6,0 Prozent erreichen.

