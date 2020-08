Ein leichter Rücklauf am Donnerstag sorgte wieder für das Unterschreiten der 13.000er-Marke im DAX. Als psychologische Barriere beschäftigt uns dieser Bereich wohl nun auch zum Wochenausklang. Kaum Impulse vom US-Arbeitsmarkt Nach der unveränderten Eröffnung am Donnerstag konnte sich zuerst noch einmal die Tendenz der Vortage durchsetzen. Bis 13.075 stieg der DAX an, erreichte damit jedoch nicht mehr das Vortageshoch bei 13.101 Punkten. In der Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...