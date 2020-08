Der DAX dürfte am Freitag so gut wie unverändert starten. Der Broker IG taxiert den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt bei 12.993 Punkten und damit auf dem Schlusskurs vom Vortag. Im Laufe der Woche hat er den Kampf um die Marke von 13.000 Punkten wieder aufgenommen, nun mangelt es ihm aber an Impulsen, um diese nachhaltig zu überwinden. Laut Marktbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda konnten aktuelle Wirtschaftsdaten aus China die Anleger schon an den asiatischen Börsen nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...