AAGAumann AG: COVID-19 Pandemie belastet Quartalsergebnis ARL (VB +3,7%)Aareal Bank veräußert 30 Prozent an IT-Tochter Aareon an Advent International DAIDaimler will Diesel-Verfahren in den USA mit Vergleichen beilegen DEQDeutsche Euroshop: Ladenschließungen durch Corona belasten Ergebnis HLAG (VB +2,2%)Hapag-Lloyd mit gutem Halbjahresergebnis, aber Unsicherheiten aufgrund der COVID-19 Pandemie bleiben HLEAutozulieferer Hella rutscht wegen Corona-Krise tief in rote Zahlen KCO (VB +0,7%)Stahlhändler Klöckner & Co schreibt weiter Verluste - Neue Prognose S4ASMT Scharf AG: Geschäft im ersten Halbjahr 2020 durch Corona weiterhin erheblich belastet TUI1TUI-Chef: "Es könnte sogar sein, dass wir die Hilfe gar nicht brauchen", Gespräch mit Fritz Joussen, RTL/NTV ...

Den vollständigen Artikel lesen ...