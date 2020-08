Die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S ist im gestrigen Handel nach Vorlage der Quartalszahlen heftig unter die Räder geraten. So verloren die MDAX-Titel zwischenzeitlich mehr als zehn Prozent und gingen am Ende mit einem Minus von acht Prozent aus dem Handel. Dabei gab es bei den Zahlen eigentlich keine größeren Überraschungen. Denn es wurde genau das gemeldet, was schon längere Zeit bekannt war: K+S leidet unter den niedrigen Kalipreisen und hat hohe Schulden. So betonte etwa Kepler-Analyst ...

