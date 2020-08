FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTS01 XFRA US86722A1034 SUNCOKE ENERGY INC. DL-01 0.051 EURHJVJ XFRA DE000A0MJRL5 FONDAK P 0.279 EURUO1A XFRA DE0009797753 DT.POSTBK.GLOBAL PLAYER 0.030 EURUO1D XFRA DE0009797720 DT.POSTBK.EUROP.AKT. 0.070 EURUO1E XFRA DE0009797712 DT.POSTBK.EUROP.PLUS 0.530 EURUO1C XFRA DE0009797704 DT.POSTBK.EUROP.RENT. 0.900 EURCXWE XFRA DE0009769638 CONVEST 21 VL A 0.218 EURCXWP XFRA DE0008471228 NUERNBERGER EUROLAND A 0.068 EURCXWM XFRA DE0008471194 WWK-RENT 0.580 EURCXWD XFRA DE0008471087 PLUSFONDS A 0.563 EURHJVE XFRA DE0008471061 ALLIANZ ADIVERBA AEO 0.204 EURHJVC XFRA DE0008471038 AL. ADIFONDS A (EUR) 0.175 EURCXWC XFRA DE0008471020 FONDIS A 0.395 EURHJVD XFRA DE0008471012 FONDAK A 0.092 EURCXW6 XFRA DE0008471004 FONDRA A 0.059 EURRKC1 XFRA AT0000796404 RAIFF.-EM.MKTS-AKT.RA ST. 2.500 EURRKC8 XFRA AT0000688668 RAIFF.-ENERG.-AKT.(R)AST 0.720 EURRKC3 XFRA AT0000495288 RAIFF.-TOPDIVID.-AKT.R A 2.250 EURHNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.093 EURBEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.097 EURJBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.338 EURCLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.443 EURBHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.452 EURRYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.015 EURXI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 0.019 EURLMP XFRA KYG5427W1309 LEE+MAN PAPER MAN.HD-,025 0.013 EURAU1 XFRA IL0010829658 AUDIOCODES LTD. IS 0,01 0.118 EURNAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.169 EUREXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.191 EUREXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.208 EUREXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 0.937 EUREXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.343 EUREXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.215 EUREXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.145 EUREXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.173 EUR