"Wir werden die Quarantänemaßnahmen im Auge behalten", sagte der britische Verkehrsminister am Freitag. Wichtige Zitate "Personen, die aus Frankreich zurückkehren möchten, sollten sich im Voraus mit Reiseveranstaltern in Verbindung setzen." "Angesichts dessen, was in diesem Jahr geschehen ist, sollte niemand von den Quarantänemaßnahmen für Frankreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...