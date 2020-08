Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrieproduktion in China wächst um 4,8 Prozent

Die Industrieproduktion Chinas ist im Juli um 4,8 Prozent zum Vorjahr gewachsen und damit in derselben Geschwindigkeit wie im Vormonat. Die vom chinesischen Statistikamt erhobenen Daten lagen allerdings unter den Erwartungen der Analysten, die mit einem Wachstum von 5,0 Prozent gerechnet hatten. Zum Vormonat entsprach die Expansion einem Plus von 1,0 Prozent. Der Einzelhandelsumsatz ging im Juli um 1,1 Prozent zurück. Auch das war schwächer als von Analysten mit einem unveränderten Wert erwartet. Im Juni war der Einzelhandel noch um 1,8 Prozent geschrumpft.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 221.413 angegeben - ein Plus von 1449 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 222.281 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte insgesamt 9.225 Todesfälle und damit 14 mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.217 Tote.

EU reagiert mit Protestnote auf US-Einmischung bei Nord Stream 2 - Zeitung

Die Europäische Union hat sich nach Informationen der Zeitung Welt nahezu geschlossen mit einer scharfen Protestnote gegen weitere amerikanische Einmischungen beim Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verwahrt. "Wir können bestätigen, dass es am 12. August eine Demarche auf Einladung der EU-Delegation beim US-Außenministerium zur amerikanischen Sanktionspolitik gab", verlautete aus europäischen Diplomatenkreisen auf Anfrage von Welt: "24 EU-Mitgliedsstaaten beteiligten sich an der Demarche, die per Videokonferenz erfolgte."

Großbritannien ordnet Quarantäne für Reisende aus Frankreich und den Niederlanden an

Wegen stark steigender Corona-Fallzahlen müssen Reisende aus den Niederlanden und Frankreich in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Ankommende aus den beiden Ländern sowie aus Monaco, Malta, den Turks- und Caicosinseln und Aruba müssten sich nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich "für zwei Wochen selbst isolieren", teilte der britische Verkehrsminister Grant Shapps im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Belarussische Regierung bemüht sich um Deeskalation

Nach vier Tagen der gewalttätigen Konfrontationen zwischen Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten in Belarus hat sich die Regierung um Deeskalation bemüht. Am Donnerstag wurden nach offiziellen Angaben mehr als tausend während der Proteste festgenommene Menschen aus dem Gefängnis entlassen. Innenminister Juri Karajew entschuldigte sich zudem dafür, dass nicht an den Demonstrationen beteiligte "Passanten" bei den Polizeieinsätzen verletzt worden seien.

Litauens Außenminister fordert Sanktionen gegen Regierung in Minsk

Vor Beratungen der EU-Außenminister an diesem Freitag zur Lage in Belarus hat Litauens Chefdiplomat Linas Linkevicius Strafmaßnahmen gegen die Regierung in Minsk gefordert. Sanktionen würden gebraucht, um der Regierung von Staatschef Alexander Lukaschenko die "Grenzen aufzuzeigen", sagte Linkevicius in einem vorab veröffentlichten Interview der Welt am Sonntag.

UN-Experten fordern unabhängige Untersuchung von Explosionskatastrophe in Beirut

Nach der Explosionskatastrophe in Beirut vor mehr als einer Woche haben UN-Menschenrechtsexperten eine unabhängige Untersuchung der Unglücksursache gefordert. Im Rahmen einer "unparteiischen, glaubwürdigen und unabhängigen Untersuchung" müsse geprüft werden, ob es ein "systematisches Versagen seitens der libanesischen Behörden und Institutionen beim Schutz von Menschenrechten" gegeben habe, hieß es in einer Erklärung von 38 Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen.

Trump zweifelt Harris' Recht auf Vizepräsidentschaft wegen Einwanderer-Eltern an

US-Präsident Donald Trump hat offen in Frage gestellt, ob die oppositionelle Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris als Tochter von Einwanderern die zweithöchste Position im Staat besetzen darf. Bei einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Verschwörungstheorie angesprochen, sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus, er habe "gehört, dass sie nicht die Anforderungen erfüllt".

Biden fordert landesweite Maskenpflicht im Kampf gegen Corona

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat eine landesweite Maskenpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefordert. "Jeder Amerikaner sollte mindestens in den kommenden drei Monaten eine Maske tragen, wenn er draußen ist", sagte Biden. "Jeder Gouverneur sollte das Tragen von Masken verpflichtend anordnen." Nach Einschätzung von Experten könnten so in den kommenden drei Monaten 40.000 Menschenleben gerettet werden, sagte der frühere Vizepräsident.

In Mexiko und Peru je mehr als halbe Million Corona-Infektionen

In Mexiko und Peru hat die Zahl der verzeichneten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus die Schwelle von jeweils einer halben Million Fälle überschritten. In Mexiko wurden zuletzt 7.371 neue Ansteckungen registriert, womit die Gesamtzahl auf 505.293 stieg, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In Peru wurde am selben Tag die Rekordzahl von 9.441 Neuinfektionen registriert. Die verzeichnete Gesamtzahl der Ansteckungen wuchs damit auf 507.996, wie Vizegesundheitsminister Luis Suárez sagte.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysia BIP 2Q -17,1% (PROG: -9,0%) gg Vorjahr

