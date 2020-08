Gibt es Aktien, die derzeit Probleme haben? Ja, in Zeiten des Coronavirus ist das natürlich alles andere als schwierig. Allerdings ist es so manches Mal nicht so einfach, diejenigen Kandidaten zu identifizieren, die mittel- bis langfristig ein starkes Erholungspotenzial besitzen. Bei zwei Namen könnte es allerdings vergleichsweise einfach sein: Coca-Cola (WKN: 850663) und Walt Disney (WKN: 855686). Schauen wir im Folgenden daher einmal, warum die Aktien weiterhin attraktiv sein könnten, trotz Problemen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...