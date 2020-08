Am 5. August hatte der Goldpreis erstmals über der Marke von 2.000 USD/oz geschlossen. Am 6. August erreichte er seinen bisherigen Höchstpreis von 2.052,5 USD/oz. Von Dr. Thorsten Polleit, Degussa Goldhandel Noch drastischer fielen die Preisschwankungen beim Silber aus: Der Preis stieg von 25,41 USD/oz am 4. August auf 28,99 USD/oz am 10. August, fiel er kurzzeitig unter 25 USD/oz und handelt aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...