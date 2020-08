BAWOAG Entwicklung Q2/2020DGAP-News: WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Ankauf/Quartals-/Zwischenmitteilung BAWOAG Entwicklung Q2/202014.08.2020 / 09:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Überblick über das zweite Quartal 2020Bochum, 14.08.2020AnkaufMit dem Kauf der Bovermannstr. 2 in Dortmund, direkt am Westfalendamm, der Top-Adresse für Büroimmobilen mit Anrainern wie zum Beispiel KPMG, EY, Signal Iduna und Continental Versicherung, wurde das letzte Mosaikstück für einen Neubau erworben. Da sich das Nachbarobjekt bereits im Portfolio der WW Projektentwicklung GmbH (100% Tochter der BAWAOAG) befindet kann durch den Wegfall der gegenseitigen Abstandsflächen an dieser Stelle nun ein deutlich größeres Objekt entstehen. Die Gesellschaft plant und setzt an dieser prominenten Stelle die Errichtung einer Büroimmobilie um. Auf rund 200qm des Objektes wird es Flächen für Start-ups geben, die im Immobilienbereich agieren. Somit wird dieses neue Bürogebäude zu einem Zentrum für den Austausch und das Netzwerk im Immobilienbereich. Auch die verbliebenen Flächen sollen präferiert an Immobiliengesellschaften vermietet werden. Perspektivisch wird auch die BAWO AG den Firmensitz nach Dortmund verlegen, hier entsteht ein Kompetenzzentrum für den Immobilienbereich.VerkäufeIm Rahmen der Fokussierung auf größere Portfolios und Liegenschaften hat sich die BAWOAG von drei Objekten, welche nicht mehr in das aktuelle Anforderungsprofil gepasst haben, getrennt. Durch die Veräußerungen konnte ein mittlerer sechsstelliger Überschuss erwirtschaftet werden.WW Neubau GmbHDie Baugenehmigung für das in Frankfurt a.M. zum Neubau anstehenden Objekt "Im Brombeerfeld" erfolgte vor wenigen Wochen bei der 50-prozentigen Beteiligung der BAWOAG. Wie geplant startete der Vertrieb im Juli. Binnen weniger Wochen sind bereits zwei Wohnungen notariell beurkundet und -bis auf eine Einheit- sind für die verbliebenen Wohnungen schon Beurkundungstermine vereinbart. Die erzielten Kaufpreise lagen über den Planzahlen. Der Baubeginn ist noch in diesem Jahr geplant.BAWOAG POP UP GmbH POTTLUCKEin Projekt der 70%-Tochter der BAWOAGMit einem innovativen Gastronomieprojekt gelingt auch wirtschaftlich ein interessanter Neustart für ein Bestandsobjekt. In der Hagener Fußgängerzone entsteht ein "Food-Court" mit nachhaltigen innovativen Konzepten. An vier Stationen kann ab der kommenden Woche gegessen und getrunken werden.WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KG aA Nöckerstraße 37 f 44879 BochumTel.: 0234 93767 - 0 Fax.: 0234 93767 - 99 E-Mail: info@bawoag.de Internet: www.bawoag.de14.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1118269 14.08.2020