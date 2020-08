Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) verlässt den DAX! Klar, es ist eigentlich bloß noch eine Frage der Zeit gewesen. Dennoch hat die Deutsche Börse jetzt extra ihr Regelwerk geändert, um sich früher des insolventen und in einen Betrugsfall verwickelten Zahlungsdienstleisters zu entledigen. Der Ausschluss soll demnach bereits in der kommenden Woche, genauer gesagt zum 19. August in Kraft treten. Wer der Nachfolger wird, das steht zwar noch nicht fest. Grundsätzlich werden allerdings Delivery Hero ...

