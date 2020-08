Leipzig (ots) - Rund 15 km südwestlich von Dresden befindet sich eine der ältesten Forstschulen der Welt: die Forstliche Hochschule Tharandt. "Der Osten - Entdecke wo du lebst" erzählt Geschichten der Menschen, die hier seit mehr als 200 Jahren das Wissen und die Kenntnisse über Bäume und Wälder weitertragen. Der Film läuft am 18. August um 21 Uhr im MDR-Fernsehen.In Tharandt liegt das "Tal der Waldretter". 1811 gründete der weltberühmte Forstwissenschaftler Johann Heinrich Cotta hier an den Ufern der Wilden Weißeritz die Forstliche Hochschule Tharandt. Seine damalige Mission: Das Sterben von Sachsens Wäldern als Folge von Bergbau und beginnender Industrialisierung stoppen. Heutzutage ist die traditionsreiche Bildungsstätte Teil der umweltwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Dresden.Andreas Roloff, Professor für Forstwissenschaften, leitet den Lehrstuhl für Forstbotanik in Tharandt. Seit über 25 Jahren beschäftigt er sich mit dem Stress, den Trockenheit und Hitze bei Stadtbäumen auslösen - in Deutschland gibt es kaum noch 1000-jährige Bäume. Roloff ist deshalb ständig auf der Suche nach den "Methusalems" unter den Bäumen, bei denen er glaubt, dass sie die nächsten Jahrhunderte überstehen könnten - und lässt diese schützen.Das von Cotta bereits im 18. Jahrhundert begründete Prinzip der Nachhaltigkeit prägt heute die gesamte Bevölkerung der Kleinstadt. Selbst der aktuelle Bürgermeister von Tharandt ist Forstmann. Sie alle schätzen den Ort, der auf einzigartige Weise gespeichertes Wissen und neues Denken miteinander verbindet.Was es mit dem "Botanischen Garten der Bäume" auf sich hat und wieso die Ursprünge der Forstschule eigentlich im thüringischen Zillbach liegen, beantwortet am 18. August um 21 Uhr "Der Osten - Entdecke wo du lebst" im MDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4679128