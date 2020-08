Ein weiterer Portfolioverkauf lässt die Kasse der ACCENTRO Real Estate AG klingeln. So hat der Berliner Wohnungsprivatisierer ein Immobilienportfolio in Rostock an ein Family Office veräußert. Das Portfolio, welches erst Ende 2018 von der ACCENTRO erworben wurde, umfasst 43 Einheiten mit einer Gesamtfläche von 3.825 qm. Über den Kaufpreis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. "Wir bedanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...