BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft dürfte im dritten Quartal kräftig wachsen, allerdings wird die Erholung von dem historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr einige Zeit in Anspruch nehmen, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. "Mit der schrittweisen Lockerung der Einschränkungen hat für die deutsche Wirtschaft ab Mai bereits wieder der Erholungsprozess eingesetzt", hieß es im jüngsten Monatsbericht des Ministeriums. Die weitere konjunkturelle Belebung hänge dabei ganz maßgeblich vom Verlauf der Corona-Pandemie im In- und Ausland ab.

"Einige Volkswirtschaften unserer Handelspartner sind durch die Pandemie weiterhin stark belastet", so das Ministerium. "Schon deshalb wird nach der ersten kräftigeren Erholung im Mai und Juni der weitere Erholungsprozess der deutschen Wirtschaft nur langsam voranschreiten und noch längere Zeit in Anspruch nehmen."

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal um 10,1 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres geschrumpft. Positiv stimmt das Ministerium, dass die deutschen Unternehmen inzwischen "merklich zuversichtlicher" gestimmt seien. Auch für die Weltkonjunktur signalisierten Frühindikatoren eine Erholung im weiteren Jahresverlauf.

Corona bleibt Unsicherheitsfaktor

Dennoch gab es zu bedenken, dass die andauernde Corona-Pandemie ein großer Unsicherheitsfaktor bleibe. Die Corona-Hotspots USA, Südafrika und Teile Lateinamerikas bereiteten Sorge. Auch seien steigende Fallzahlen in Großbritannien, Russland, Indien und Schweden zu beobachten. "Dies verdeutlicht, dass das außenwirtschaftliche Umfeld für die deutsche Wirtschaft noch einige Zeit schwierig bleiben dürfte", so das Ministerium.

Für die deutschen Exporte wiesen die Frühindikatoren dennoch eine weitere Erholung an, wie beispielsweise die Ifo Exporterwartungen für das verarbeitende Gewerbe. "Diese Signale deuten darauf hin, dass sich der Aufholprozess im weiteren Jahresverlauf fortsetzt. Dieser wird sich allerdings noch hinziehen", heißt es in dem Bericht.

In der deutschen Industrie habe sich im Juni die Erholung der Produktion im produzierenden Gewerbe kräftig fortgesetzt und auch die Auftragseingänge deuteten eine deutliche Erholung der Industriekonjunktur an. Allerding werde der Aufholprozess in Anbetracht der anhaltend schwachen Auslandsnachfrage und der Unwägbarkeiten des Pandemieverlaufs "noch längere Zeit in Anspruch nehmen", warnte das Wirtschaftsministerium.

Arbeitsmarkt stabilisiert sich

Im Einzelhandel und auf dem Arbeitsmarkt sieht das Ministerium Zeichen für eine Stabilisierung. So nehme der Konsum auf Grund wieder geöffneter Geschäfte seit Mai deutlich zu. Auch der im Juli verzeichnete Anstieg um 87,5 Prozent bei Neuzulassungen von Pkw durch private Halter deute darauf hin, dass sich der Erholungsprozess zeitnah fortsetzen dürfte.

Auf dem Arbeitsmarkt sieht das Ministerium klare Zeichen der Stabilisierung. Beschäftigung und Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Allerdings sei das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten. Nach Einschätzung des Ministeriums setzten die Unternehmen vor Neueinstellungen auf eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit. Dennoch deuteten Frühindikatoren darauf hin, dass sich die Stabilisierung auf dem Arbeitsmarkt fortsetzen dürfte.

