Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Mangelnde Impulse lassen die Anleger zögern - nicht nur am deutschen Markt, sondern auch an der Wall Street. Weshalb gerade jetzt ein eindeutiger Impuls über die Marke von 13.000 beim Dax so wichtig wäre und welcher Umstand Daimler 1,9 Milliarden Euro kostet, erfahren Sie in diesem Marktüberblick.