Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis hat eine turbulente Woche hinter sich. Nachdem Gold noch Anfang August ein neues Allzeithoch markiert hat, ging es Dienstag deutlich nach unten. Der schwächste Tag seit sieben Jahren - zumindest gemessen in US-Dollar. Auch Silber musste deutlich Federn lassen und verlor rund 15 Prozent. "Aber bedenken Sie: Wir sind in einem Bullenmarkt und hier sind Rücksetzer Kaufchancen", sagt Markus Bußler. "Der steile Anstieg musste korrigiert werden", sagt Markus Bußler. Und das sei am Dienstag mit einer heftigen Bewegung geschehen. Auch wenn die Gefahr eines weiteren Tiefs bestehe, so sei doch die Gefahr, dass diejenigen, die zu lange warten, den Kursen am Ende hinterherlaufen müssen, mindesten genauso real - wenn nicht sogar größer. Einige Minen hätten relativ deutlich korrigiert und böten bereits wieder interessante Einstiegskurse. Interessant: Bei den großen Goldproduzent herrsche keine Euphorie. So habe Barrick Golds CEO Mark Bristow gesagt, man werde weiterhin eine konservative Politik verfolgen. "Ich denke aber, dass die großen Produzenten ihre relativ verhaltene Akquisitionspolitik mit einem steigenden Goldpreis aufgeben werden, da vermehrt das Wachstum in den Mittelpunkt rutschen wird", sagt Markus Bußler. Weitere Themen in dem Video sind unter anderem Teranga Gold und Endeavour Mining. Beide Konzerne sind in Westafrika aktiv und glänzen aktuell mit guten Zahlen. Die Corona-Krise spiegelt sich kaum in den Zahlen wider. Entsprechend wurden die Prognosen bestätigt und im Fall von Teranga sogar nach oben korrigiert. Nicht ganz so gut sieht es dagegen bei Northern Dynasty aus. Der Konzern bekommt Gegenwind von politischer Seite - sowohl Donald Trump Jr. als auch Joe Biden haben sich gegen einen Bau der Mine in Alaska ausgesprochen. Und das dürfe es schwierig gestalten, die Pläne zu verwirklichen. Das komplette Video können Sie gleich hier ansehen.