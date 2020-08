ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In unsicheren Zeiten habe der Betreiber von Internet-Plattformen Solidität gezeigt, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz nach den Zahlen habe sich das Management optimistisch geäußert, man wolle die Profitabilität im Geschäftsjahr 2021/22 erhöhen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 18:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80

SCOUT24-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de