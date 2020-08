Die Ölpreise an den internationalen Börsen geben am Freitag leicht nach. Negative Stimmung an den Aktienmärkten färbt auf den Ölmarkt ab. Die heimischen Heizölpreise sind nach den nur geringen Kursbewegungen vom Donnerstag zunächst unverändert in den Handel gestartet. Auch auf Wochensicht ergibt sich mit einer Preisschwankung von weit unter einem Cent bzw. Rappen je Liter keine spürbare Preisveränderung. ...

