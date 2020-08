Zürich (ots) - Obwohl eine deutliche Mehrheit der Zürcherinnen und Zürcher bereits im November 2018 "Ja" gesagt hat zum Bau eines vollwertigen Fussballstadions auf dem ehemaligen Hardturm-Areal, muss die Stadtzürcher Stimmbevölkerung am 27. September 2020 nochmals über das Vorhaben abstimmen, weil gegen den privaten Gestaltungsplan das Referendum ergriffen worden ist.Im Rahmen eines Medienfrühstücks lanciert das über alle Parteien und Bevölkerungsgruppen breit abgestützte Komitee "Stadion JA" am 18. August 2020 den Abstimmungskampf. Zudem informiert das Projektteam über den aktuellen Planungsstand und stellt die Kampagne vor.Datum:Dienstag, 18. August 2020Zeit:08.30 Uhr - 10.00 UhrOrt: Volkshaus Zürich, Gelber Saal, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich Im Komitee dabei sind u.a. Esther Guyer (Kantonsrätin Grüne), Andri Silberschmid (Nationalrat FDP), Meriame Terchoun (Spielerin der Schweizer Nationalmannschaft), Christoph Gysi (Gewerbetreibender und Präsident Kulturmeile Zürich-West), Isabel Garcia (Fraktionspräsidentin GLP), Stefan Urech (Gemeinderat SVP), Elisabeth Schoch (Gemeinderätin FDP), Urs Egger (Alt-Gemeinderat FDP), Nikola Yuste (Gemeinderätin SP) oder Leroy Bächtold (Jungfreisinnige). Anwesend sind auch Vertreterinnen und Vertreter der Projektpartner FCZ, GC, Allgemeine Baugenossenschaft Zürich, Credit Suisse und HRS, die zusammen mit den Mitgliedern des Komitees auch für Interviews zur Verfügung stehen.Wir bitten Sie um schriftliche Anmeldung (wegen den Corona-Vorgaben des BAG mit Vorname/Name und Telefonnummer) bis Montag, 17. August 2020 um 13.00 Uhr an: ensemble@kmespartner.comPressekontakt:Medienstelle Ensemblec/o KMES PartnerBasteiplatz 78001 ZürichTel. +41 43 544 17 44Original-Content von: KMES Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065142/100853587