Nürnberg (ots) - Bessere Qualität, schnellerer Verbindungsaufbau, weniger Akkuverbrauch - die neue Netzgeneration bei NORMA Connect ist "VoLTE genial!". Der Handytarif des Nürnberger Lebensmittel-Discounters wird künftig noch besser. Gemeinsam mit der Telekom Multibrand werden Anrufe künftig über den neuen Verbindungs-Standard namens VoLTE (Voice over LTE) abgewickelt. Dank der zusätzlichen neuen WLAN-Call-Funktion sind mit der Umstellung bis Ende August auch Anrufe an Orten mit schlechter oder fehlender Mobilfunkabdeckung möglich.Viele Vorteile, keine MehrkostenFür den Endverbraucher hat die Umstellung, die sowohl für Bestandskunden als auch für Neukunden vollkommen gratis ist, zahlreiche Vorteile. Mit VoLTE surfen NORMA-Connect-Kundinnen und -Kunden ab sofort nicht nur über das superschnelle LTE-Netz, auch Anrufe sind darüber jetzt möglich. Das führt zu einem deutlich schnelleren Verbindungsaufbau und einer noch besseren Sprachqualität. Da das Smartphone dann nicht mehr - wie bisher - in das UMTS- oder GSM-Netz wechseln muss, wird obendrein auch Akkukapazität gespart.Die zweite Neuerung für NORMA Connect-Nutzer in diesem Monat: Die Einführung der Funktion "WLAN Call". Sobald ein Smartphone mit einem WLAN verbunden ist, findet der Rufaufbau darüber statt. Hierzu muss lediglich die Funktion "WLAN Call" in den Einstellungen des Smartphones freigegeben werden. Entsprechend können dann auch Anrufe an Orten getätigt werden, die nur eine schlechte oder keine klassische Mobilfunk-Abdeckung haben.Die Services waren bislang nur Telekom-Vertragskunden vorbehalten. Nun profitieren auch alle NORMA Connect Nutzer von der neuen Technologie-Generation im Connect-Tarif - komplett kostenfrei.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma-online.de (https://www.norma-online.de/) finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.