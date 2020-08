Leipzig (ots) - Wenn sonnenverwöhntes Obst und knackiges Gemüse reifen, ist Erntezeit in Beeten und Gärten. MDR CLARA zeigt, dass in frischem Grünzeug mehr steckt als gesunde Vitamine: Da ist jede Menge Musik drin! Video-Clips erklären, wie es geht.



"Gemüse und Klassik? Clara! Natürlich passt das zusammen", meint Ekkehard Vogler, der Kopf hinter dem Musikvermittlungsprogramm MDR CLARA. Wenn sich der studierte Sänger mit Gemüse beschäftigt, entwickelt er statt Küchenrezepten Bauanleitungen. Mit denen kann man z. B. einfach und günstig eine Trompete basteln, aus der sich dann mit den richtigen Noten sogar die Eurovisions-Hymne zaubern lässt. Im Garten hat sich der studierte Sänger nach weiteren musikalischen Talenten umgeschaut: Ein Wasserschlauch bringt nicht nur Erfrischung während der Sommerhitze. Ekkehard Vogler zeigt, wie mit ein bisschen Bastelei und der richtigen Lippenspannung, das neue Instrument auch im Duett mit einem Profi-Hornisten besteht. Der erste Teil seiner Bauanleitungen für junge und junggebliebene Musikfans ist hier zu finden: https://www.mdr.de/clara/gemuese-instrumente-trompete-horn-100.html



Die Online-Tutorials gehören zu dem vielfältigen Angebot von CLARA, dem Musikvermittlungsprogramm des MDR. Mit rund 100 Veranstaltungen pro Jahr ist CLARA in ganz Mitteldeutschland unterwegs, um gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen (oder auch Erwachsenen) die spannende Welt der Klänge und Töne zu entdecken. Clara erreicht dabei pro Jahr mehr als 10.000 Menschen persönlich.



Pressekontakt:



Susanne Odenthal, MDR KLASSIK, Tel. (0172) 6 38 05 42 oder susanne.odenthal@mdr.de



Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4679576

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de