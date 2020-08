Der Asphalt brennt, in meiner Heimat- und des Bundes Hauptstadt Berlin, das heißt: Jetzt ist er da, der Hochsomma! Gut, das ist orthographisch natürlich komplett falsch (richtig wäre hier selbstverständlich HochsommER), aber das hätte sich nun mal nicht so schön gereimt! Und da die SPD in der abgelaufenen Woche mit der, Stichwort Sommerloch, sehr frühen Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur des amtierenden Finanzministers Olaf Scholz überraschte, zitiere ich an dieser Stelle einfach die ehemalige Parteivorsitzende (beziehungsweise Pippi Langstrumpf, um ganz genau zu sein) und mache mir die Rechtschreibung bzw. Welt, wie sie mir gefällt! Frei nach diesem Motto agierte auch Tesla-Tycoon Elon Musk, der einigermaßen unerwartet einen Aktiensplit zum 31. August ansetzte (aus eins mach fünf) und damit den nächsten Kurssprung bei den Papieren auslöste. Warum? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...