Volkswagen-Konzernabsatz erreicht im Juli fast Vorjahresniveau

Volkswagen hat im Juli konzernweit zwar weiterhin einen Rückgang der Auslieferungen zu verzeichnen gehabt. Mit minus 0,2 Prozent auf 885.700 Einheiten fiel der Rückgang aber nicht mehr sehr groß aus. Auf Sicht der ersten sieben Monate betrug das Minus 23,6 Prozent. In China legten die Auslieferungen schon wieder um 4,8 Prozent auf 328,500 Fahrzeuge zu, während es in Nordamerika noch um 16 Prozent auf 67.800 Einheiten abwärts ging. In Westeuropa kam der Konzern auf ein Minus von 1,9 Prozent und 321.300 Fahrzeuge.

VW-Finanzsparte mit Gewinnrückgang - Neuverträge eingebrochen

Belastet von rückläufigen Autoverkäufen hat die Volkswagen-Finanzsparte im ersten Halbjahr deutlich weniger Neuverträge an Land gezogen. Auch das operative Ergebnis des VW-Absatzfinanzierers sank spürbar in den sechs Monaten. Im Gesamtjahr rechnet die Volkswagen Financial Services AG mit einem operativen Ergebnis deutlich unter Vorjahresniveau.

Porsche SE wegen Corona-Belastungen bei Volkswagen mit Verlust

Die Porsche SE hat im ersten Halbjahr wegen der roten Zahlen bei Volkswagen ebenfalls einen Fehlbetrag verzeichnet. Der Verlust nach Steuern lag bei 329 Millionen Euro, wie die Familienholding mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte die Porsche Automobil Holding SE noch 2,38 Milliarden Euro verdient. Die Nettoliquidität sank auf 505 Millionen von 553 Millionen Euro Ende 2019.

Audi-Chef Duesmann sieht sich nicht als künftigen VW-Konzernlenker

Audi-Chef Markus Duesmann widerspricht Spekulationen, er könne eines Tages Herbert Diess als VW-Chef in Wolfsburg nachfolgen. "Ich habe keine derartigen Ambitionen. Wie sagt Markus Söder immer? 'Mein Platz ist in Bayern.' Das gilt für mich erst recht", sagte Duesmann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er sei explizit für den Posten als Audi-Chef von BMW nach Ingolstadt gewechselt, "für nichts anderes. Das ist mein Leben."

Daimler einigt sich bei US-Dieselklagen und zahlt über 2,2 Mrd Dollar

Der Autohersteller Daimler hat Streitigkeiten in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal mit milliardenschweren Vergleichen beigelegt. Wie der Konzern mitteilte, haben Daimler und seine Tochter Mercedes-Benz USA mit verschiedenen US-Behörden eine Grundsatzeinigung zur Beilegung zivil- und umweltrechtlicher Ansprüche im Zusammenhang mit Emissionskontrollsystemen bestimmter Diesel-Fahrzeuge erreicht. Dabei geht es um rund 250.000 Diesel-Pkw und -Vans. Die Vergleiche im Abgasskandal werden den Konzern nach eigenen Angaben insgesamt über 2,2 Milliarden US-Dollar kosten.

Hella mit hohem Nettoverlust im Geschäftsjahr

Der Autozulieferer Hella hat auch unter dem Strich im vergangenen Geschäftsjahr 2019/20 einen hohen Verlust eingefahren. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, lag der Fehlbetrag bei 431 Millionen Euro. In den zwölf Monaten des Vorjahres per Ende Mai hatte das Unternehmen noch 630 Millionen Euro verdient. Grund für den Verlust sind vor allem Wertminderungen im vierten Quartal wegen der geringeren Auslastung der Werke in der Corona-Krise.

COMPANY TALK/Hella erwartet operativ Gewinn im 1. Quartal

COMPANY TALK/Hella baut in Deutschland weitere Stellen ab

Goldman Sachs konkurriert bei der Kreditkarte von GM mit - Kreise

Die US-Bank Goldman Sachs soll Kreisen zufolge einen Kauf des Kreditkartengeschäfts von General Motors (GM) planen. Goldman Sachs gehöre zu einer kleinen Anzahl von Bietern für das Kreditkartengeschäft des Autoherstellers, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Das GM-Kreditkartengeschäft komme auf Forderungssalden von etwa 3 Milliarden US-Dollar. Für Goldman Sachs würde eine Übernahme eine Ausweitung ihres Privatkundengeschäfts bedeuten.

Tesla führt Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1 durch

Der Elektroautobauer Tesla will seine Aktie besser zugänglich für Mitarbeiter und Anleger machen. Der Konzern kündigte an, einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1 durchzuführen. Die Maßnahme soll am 31. August wirksam werden. Der Kursanstieg der vergangenen Monate hat Tesla zum wertvollsten Autohersteller der Welt gemacht.

Dhivya Suryadevara tritt als GM-Finanzchefin zurück

Die Finanzchefin von General Motors (GM), Dhivya Suryadevara, tritt von ihrer Position bei dem US-Automobilhersteller zurück. Wie GM mitteilte, wird John Stapleton, derzeit CFO für den Bereich North America, mit Wirkung zum 15. August für einen Übergangszeitraum die Stelle des Global Chief Financial Officer übernehmen. Suryadevara wolle sich einer neuen Aufgabe außerhalb der Automobilbranche widmen. GM will nach eigenen Angaben nun sowohl intern als auch extern nach einem Nachfolger suchen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2020 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.