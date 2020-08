München (ots) - Laut neuesten Zahlen des statistischen Bundesamtes ist die Zahl der Menschen in Deutschland, die keine Krankenversicherung haben, deutlich gestiegen. Ärzte der Welt geht von einer weitaus höheren Zahl von Betroffenen aus.Aus Daten, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat, geht hervor, dass sich die Zahl der Betroffenen fast verdoppelt hat: waren 2015 noch 79 000 Menschen in Deutschland ohne Krankenversicherung, so stieg die Zahl bis zum vergangenen Jahr auf 143 000 Menschen. Ärzte der Welt geht von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus, weil u.a. weder Menschen ohne Aufenthaltstitel noch Wohnungslose ohne Meldeadresse in der Statistik abgebildet werden. Von den knapp 2000 Patient*innen von Ärzte der Welt 2018 hatte nur 11,4% einen eigenen Wohnraum, 27% keinen geregelten Aufenthaltstitel.Auch wenn Ärzte der Welt von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgeht, so sieht die Organisation den Trend, den das Statistische Bundesamt aufzeigt, auch in ihren Anlaufstellen für Menschen ohne Krankenversicherung in Berlin, Stuttgart, München und Hamburg abgebildet. Die Zahl der Menschen, die unsere mobilen Einheiten oder Praxen aufsuchen, steigt kontinuierlich. Unter Covid-19 Bedingungen spitzt sich die Lage nochmals dramatisch zu. So ist z.B. nur in den mobilen Einsätzen in München zwischen März und Juli 2020 eine Steigerung der Patient*innenzahlen von über 20% zu verzeichnen.Deutschland kommt seiner menschenrechtlichen Verpflichtung nicht ausreichend nach, für alle hier lebenden Menschen eine Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Ärzte der Welt weist die Bundesregierung und das Gesundheitsministerium seit vielen Jahren auf die Folgen hin, die dies für die Betroffenen und die Gesellschaft als Ganzes hat. Besonders jetzt in Zeiten der Covid-19-Krise zeigen sich die Lücken in der gesundheitlichen Versorgung in aller Schärfe."Die steigende Zahl der Menschen ohne Krankenversicherungsschutz offenbart, dass auch in Deutschland vielen Menschen ihr Menschenrecht auf Gesundheit verwehrt wird. Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass alle Menschen im Krankheitsfall abgesichert sind und medizinisch versorgt werden - erst recht in Zeiten einer Epidemie" sagt François de Keersmaeker, Direktor von Ärzte der Welt.Der Verein Ärzte der Welt:Ärzte der Welt bietet in medizinischen Anlaufstellen und durch mobile Einsätze in vier Großstädten in Deutschland medizinische Versorgung und soziale Beratung für Menschen ohne oder mit eingeschränktem Zugang zu Gesundheitsversorgung. In einem jährlichen Bericht werden Statistiken zur Situation von Menschen ohne Krankenversicherung ausgewertet:http://ots.de/jsd7NJPressekontakt:Ute ZurmühlLeiterin Medien und KommunikationÄrzte der Welt e.V.m. +49 (0) 159 0406 2104@ ute.zurmuehl@aerztederwelt.orgwww.aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36565/4679932