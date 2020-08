Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, ist am Freitag mit einem Preissprung an der Börse in New York gestartet. Der erste Kurs lag an der Technologiebörse Nasdaq bei 44 Dollar. Dabei hatte CureVac die Aktie zuvor für 16 Dollar an die Investoren ausgeben.CureVac erlöste bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...