Frankfurter Kreis: Mein Geld Chefredakteurin Frau Hägewald diskutiert mit Experten über die Entwicklung der Kompositgeschäfte in Zukunft. Gäste: Adelheid Lanz //Leitung Pension Management-Bereich Vertrieb // European Bank for Financial Services GmbH (ebase) Stefan Exler // Leiter - beratungsmanagement betriebliche Altersvorsorge im KompetenzCenter Corporate Solutions // Generali Deutschland AG Ellen Ludwig // Geschäftsführerin // ascore Das Scoring GmbH Leiterin - Personenversicherung // Softfare Norbert Walter // Vorstandsbeauftragter // Barmenia Lebensversicherung a.G. Dr. Henriette Meissner // Geschäftsführerin // Stuttgarter Vorsorge Management GmbH Generalbevollmächtigte für die bAV // Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

