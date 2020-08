14.08.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der Weltaktienindex der entwickelten Märkte stieg in der letzten Woche um +1,3%. Der europäische Leitindex Stoxx 600 (+2,8%) stieg stärker an als der S&P 500 (+0,7%). Der globale Schwellenländerindex gab um -0,9% nach. Der besser als erwartete Verlauf der US-Berichtssaison ist ein wesentlicher Faktor, der die Aufwärtstendenz der Leitindizes unterstützt. Bisher haben 83% der Unternehmen des S&P 500 Index besser als erwartete Gewinne berichtet. In Hinblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...