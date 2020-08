ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Technik-Misere in Deutschland:



"Die Panne bei den Corona-Tests in Bayern und der Beschluss, jedem Lehrer einen Dienstlaptop zu kaufen, sind Ausdruck des gleichen Übels. In einer Mischung aus Selbstgefälligkeit und Schwerfälligkeit, aus falscher Ausgabenpolitik und Datenskepsis hat das Land und insbesondere die öffentliche Verwaltung die Computerisierung und Digitalisierung verpennt."/yyzz/DP/he

