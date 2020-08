Die Video-App TikTok ist aktuell in eine regelrechte Saga verwoben. TikTok ist das Tochterunternehmen des chinesischen Konzerns ByteDance, und Donald Trump sieht in ihm - zumindest offiziell - ein Sicherheitsrisiko. Deshalb will er die bei jungen Menschen immens beliebte App nun verbieten lassen, außer sie verkauft ihre amerikanischen Geschäftstätigkeiten an ein US-Unternehmen (und so schnell, wie sich aktuell alles entwickelt, ist vielleicht sogar schon ein Käufer gefunden worden, wenn du diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...