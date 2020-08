Das Jahr 2020 wird uns Investoren wohl unvergesslich bleiben. Denn von Anfang an wurde es vom neuartigen Coronavirus bestimmt. Und dies betrifft nicht nur die Börsen dieser Welt. Ich denke, unser aller Leben hat sich durch den neuartigen Erreger nachhaltig verändert. Und keiner kann im Moment sagen, wie lange die Pandemie unseren Planeten noch in Atem halten wird. Fakt ist, dass es in vielen Branchen herbe wirtschaftliche Einbrüche gegeben hat. Und die entsprechenden Unternehmen haben bis heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...