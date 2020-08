Was ist diese Woche bei unserern "Wasserstoffwerten" passiert: NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) schafft mit einer 2.500 Stück Order den Durchbruch, NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) sieht sich hohen Erwartungen gegenüber, Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) liefert solide Zahlen und nutzt die Chance und Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) könnte Probleme mit abgabewilligem Aktionär bekommen, Linde/Air Liquide/SFC nichts wesentliches... Kurstechnisch ist letzte Woche bei den Wasserstoffaktien wenig passiert - man könnte fast sagen Richtungssuche. Einzige Ausnahme war NIKOLA, die es durch ...

