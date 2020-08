BAD RAGAZ (dpa-AFX) - Der Wechsel des brasilianischen Fußball-Talents Reinier von Real Madrid zu Borussia Dortmund ist laut "Mundo Deportivo" so gut wie perfekt. Wie die spanische Zeitung am Samstag berichtete, befindet sich der 18 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler bereits auf dem Weg zum Bundesligisten. Demnach soll er vom spanischen Rekordmeister für zwei Jahre an den Revierclub verliehen werden.



Der brasilianische U23-Nationalspieler war im Winter für rund 30 Millionen Euro von CR Flamengo zu Real gewechselt und hat bisher nur in der Reserve gespielt. Beim BVB könnte er neben Giovanni Reyna als zweite Alternative für den noch immer verletzten Marco Reus eingeplant werden.



Reinier wäre nach Achraf Hakimi der zweite Dortmunder Leihspieler aus Madrid binnen weniger Jahre. Der schnelle Außenverteidiger war nach zwei Spielzeiten beim BVB in diesem Sommer zu Inter Mailand gewechselt./bue/DP/men

