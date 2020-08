In der Serie "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann" fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Sebastian Wolters von Appvisory. Sebastian Wolters ist Gründer und Geschäftsführer von Mediatest Digital aus Hannover. Deren Softwarelösung Appvisory hilft Unternehmen jeder Größe dabei, ihre mobilen Endgeräte mit sensiblen Unternehmensdaten gegen Sicherheitslücken in Apps zu schützen. Wolters kommt aus Springe, hat bei Siemens in Laatzen seine Ausbildung zum Informatiker gemacht und anschließend an der Fachhochschule in ...

