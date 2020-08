FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Reisewarnung für Spanien hat der Reisekonzern Tui deutsche Pauschalurlauber gebeten, Mallorca und die anderen Balearen-Inseln in den kommenden sieben Tagen zu verlassen. "Viele Gäste sagen uns, sie fühlen sich auf Mallorca sicherer als zu Hause, aber wir haben jetzt zunächst einmal diese neue Einstufung", sagte TUI-Deutschland-Chef Marek Andryszak der Bild am Sonntag. Deshalb bitten wir die Gäste, in den nächsten sieben Tagen die Rückreise anzutreten." Für diese Zeit gelte auch weiterhin der Versicherungsschutz der Covid-Protect-Versicherung.

TUI-Pauschalreisen werden zunächst für Anreisen bis einschließlich 24. August abgesagt. Gäste würden laut Tui-Chef derzeit aktiv informiert und können auf Wunsch auch gebührenfrei auf andere Ziele umbuchen. Besonders gefragt seien die Kanaren, Portugal und Griechenland. Wer aktuell noch auf den Balearen sei, könne selbst entscheiden, wie er weiterverfahre. "Viele Gäste melden sich bei uns und möchten bleiben", so Andryszak weiter. Im Hotel oder auf einer Finca auf dem Land seien sie weit entfernt von den Partyzonen. "Die Gäste vor Ort haben schon einen guten Blick dafür, wie die Lage ist", so Andryszak.

Nach der Einstufung als Corona-Risikogebiet hatte das Auswärtige Amt am Freitag eine offizielle Reisewarnung für das spanische Festland und Balearen-Inseln wie Mallorca und Ibiza herausgegeben. Für Reiserückkehrer bedeutet diese Regelung, dass sie sich nach der Wiedereinreise nach Deutschland für eine gewisse Zeit in Quarantäne begeben müssen, bis ein negativer Corona-Test vorliegt. Ausgenommen bleiben nur die Kanarischen Inseln.

