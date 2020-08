Die Volatilität nahm insbesondere am Dienstag zu, als der DAX seinen Widerstand überspringen konnte. In diesem Zuge kam es zur Eroberung der 13.000 - eine Marke, die jedoch zum Wochenausklang nicht mehr verteidigt werden konnte. Wie stellt sich dies im Chartbild dar und was kann man für die neue Trading-Woche erwarten? Kurzes Wochenfazit Während der erste Handelstag der vergangenen Woche noch verhalten startete, konnte bereits am Dienstag der Ausbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...