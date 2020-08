SCHWERIN (dpa-AFX) - Entwarnung an der Werner-von-Siemens -Schule in Schwerin: Nach dem Corona-Fall bei einem Siebtklässler seien alle 42 am Samstag absolvierten Tests bei Mitschülern und Lehrern negativ ausgefallen. "Der Schulbetrieb kann am Montag wie geplant stattfinden", sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Sonntag. Die Tests seien reibungslos verlaufen. "Die Kontaktpersonen bleiben aber in Quarantäne und werden täglich vom Gesundheitsamt kontaktiert und nach Symptomen befragt." Kommende Woche erfolge dann ein zweiter Test, um eine Ansteckung auszuschließen.



Der Siebtklässlers hatte sich bei einem Familienfest angesteckt. Als ein anderer Festteilnehmer später erfuhr, dass er infiziert ist und die Schweriner Familie informierte, habe diese sich sofort selbst in Isolation begeben und sich testen lassen. Bei dem Jungen und seiner Mutter sei der Test positiv ausgefallen. Die Familie des Schülers habe sich damit vorbildlich verhalten und damit eine größere Ausbreitung verhindert, hatte Badenschier, der selbst Arzt ist, die Familie gelobt./klm/DP/men

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de