Zunächst sind Videoanrufe per Telegram auf zwei Personen begrenzt. Gruppen-Anrufe sollen aber noch möglich werden. Telegram führt Eins-zu-Eins-Videoanrufe ein. Das Feature sei ab sofort in einer Alpha-Version für Android und iOS verfügbar, teilt Telegram mit. An Gruppen-Videoanrufen werde noch gearbeitet. Vor wenigen Tagen hatte der Messaging-Dienst Threema ein Feature für Videoanrufe angekündigt. Bedarf an direkter Kommunikation Auf den Profilseiten der Kontakte gibt es einen neuen Button, über den sich ein...

