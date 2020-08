Die Hass-Avocado-Exporte von Kolumbien erlebten 2019 einen Anstieg von 48,3% im Jahresvergleich auf 50.000 Tonnen. Diese Zahl ist nicht die einzige, die das Wachstumspotential dieser Frucht in der kolumbianischen Landwirtschaft hervorhebt: in nur 24 Monaten gab es eine Steigerung von dem Export an 11 Länder auf mehr als 30 Länder. Bildquelle: Shutterstock.com Wie Agraria.pe...

Den vollständigen Artikel lesen ...