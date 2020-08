Agrícola Cerro Prieto plant, seine Tafeltraubenexporte in der Saison 2020/21 auf 6.000 Tonnen zu erhöhen. Das Unternehmen hat 225 ha Tafeltrauben. Alles sind patentierte kernlose Sorten und die Anbauflächen liegen in Chepén (La Libertad). Der Anstieg würde eine Zunahme von 100% im Vergleich mit den 3.000 Tonnen bedeuten, die in der Vorsaison geliefert wurden....

