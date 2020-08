Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GEWINNE - Das zweite Quartal war für die meisten Dax-Konzerne ein Desaster. Insgesamt setzten die 30 Unternehmen im Ende Juni abgelaufenen Quartal 283 Milliarden Euro um. Das waren 13 Prozent weniger als im Vorjahr und so wenig wie zuletzt vor sechs Jahren. Stärker noch fielen die Gewinne: Vor Steuern, Zinsen und einmaligen Rückstellungen verdienten die 30 Konzerne nur 12,4 Milliarden Euro. Das waren 45,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Mittlerweile blicken die Konzernchefs viel optimistischer in die Zukunft. "Corona hat uns vor allem im April und Mai schwer getroffen, im Juni haben wir aber schon wieder ganz andere Daten gesehen", sagt etwa Merck-Chef Stefan Oschmann. Monatelang mussten die CEOs ihre Aktionäre im Ungewissen lassen. Nach dem Lockdown hatten so gut wie alle Konzerne ihre Prognosen für 2020 einkassiert und keine neuen ausgegeben. Zur Halbjahresbilanz wagen sich nun einige aus der Deckung. (Handelsblatt S. 4)

CORONATESTS - Nach der Einstufung von Spanien als Corona-Risikogebiet ist eine Debatte über die Strategie der Bundesregierung bei Coronatests für Reiserückkehrer entbrannt. Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, warf der Großen Koalition Versäumnisse vor. "Die Bundesregierung hat es verschlafen, zusammen mit den Ländern eine einheitliche Teststrategie zu koordinieren und sich damit bestmöglich auf den Umgang mit den Reiserückkehrern vorzubereiten", sagte Hofreiter. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer forderte eine "Generalüberholung" der deutschen Teststrategie. Außerdem verlangte er, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten selbst für die verpflichtenden Coronatests zahlen müssten. (Handelsblatt S. 8)

AUSREISEPFLICHTIG - Noch nie lebten mehr Ausreisepflichtige in Deutschland als heute: 272.000 solche Personen verzeichnet das Bundesinnenministerium (BMI) in einem Papier zum Stichtag 30. Juni. Die Zahl steigt schon seit Jahren wegen der dauerhaft sehr geringen Abschiebungen kontinuierlich an. Doch weil die Rückführungen während der Corona-Krise noch einmal deutlich heruntergefahren wurden, ging die Zahl der Ausreisepflichtigen in den vergangenen Monaten besonders steil nach oben. Ende März waren es laut BMI noch 256.000 und zum Jahreswechsel 250.000. (Welt S. 1)

SPIONAGE - Hacker sind in das Netz einer bundeseigenen Fuhrpark-Gesellschaft eingedrungen. Privatadressen von Politikern, deren Fahrtrouten und Treffpunkte sind dort gespeichert. Intensiv wird nun untersucht, wer hinter dem Angriff steckt. (SZ S. 5)

