Was könnte eine Schildkröte im Meer gut gebrauchen? Richtig Kopfhörer um die Klänge des Meeres noch besser zu genießen und hier kommt Turtle Beach ins Spiel. Warum dieses Unternehmen für Schildkröten und für dich interessant sein könnte wirst du hier lesen. Die Geschichte zu Turtle Beach Gegründet wurde das Unternehmen 1975 in Elmsford, New York und hat seinen sitz in San Diego, Vereinigte Staaten. Angefangen hatten sie als sie Soundkarten für den ...

