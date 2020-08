DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach der Einstufung als Corona-Risikogebiet hat das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung für das spanische Festland und Balearen-Inseln wie Mallorca und Ibiza herausgegeben. Für Reiserückkehrer bedeutet diese Regelung, dass sie sich nach der Wiedereinreise nach Deutschland in Quarantäne begeben müssen, bis ein negativer Corona-Test vorliegt. Ausgenommen bleiben nur die Kanarischen Inseln. "Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln wird derzeit aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt", teilte das Ministerium in seinen aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen für Spanien mit. Auf Mallorca sei insbesondere Palma de Mallorca stark von Corona betroffen. Landesweit betrug die Zahl der Neu-Infektionen in Spanien in den vergangenen sieben Tagen nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums mehr als 56 Fälle pro 100.000 Einwohner. Es handele sich auch "nicht um eine einmalige Überschreitung des Schwellenwertes", sondern dies sei bereits seit einer Woche der Fall. Die kritische Schwelle sind 50 Fälle. Regionale Infektionsherde gebe es in der Hauptstadtregion Madrid, im Baskenland sowie in Aragón, Katalonien, Navarra, La Rioja, Kastilien und Léon.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, BI-PK

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: 19,0 zuvor: 17,2

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine wichtigen Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.884,50 0,19 S&P-500-Indikation 3.377,00 0,22 Nasdaq-100-Indikation 11.190,00 0,32 Nikkei-225 23.123,73 -0,71 Schanghai-Composite 3.436,30 2,27 +/- Ticks Bund -Future 175,71% +3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.901,34 -0,71 DAX-Future 12.859,50 -0,71 XDAX 12.867,73 -0,69 MDAX 27.313,16 -1,42 TecDAX 3.080,40 -1,36 EuroStoxx50 3.305,05 -1,13 Stoxx50 2.979,87 -1,14 Dow-Jones 27.931,02 0,12 S&P-500-Index 3.372,85 -0,02 Nasdaq-Comp. 11.019,30 -0,21 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,68% +34

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften am Montag wenig verändert in die neue Woche starten. Die Anleger agieren weiter vorsichtig angesichts steigender Infektionszahlen und Quarantänebestimmungen und Reisewarnungen innerhalb der EU. Mit dem Ende der Berichtssaison fehlt zudem ein wichtiger Impulsgeber. Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker als erwartet eingebrochen. Die politischen Risiken bleiben derweil hoch. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass nach TikTok nun auch Alibaba in den Fokus der US-Regierung geraten könnte. Im Streit um die US-Post wegen der Zustellung von Briefwahlunterlagen hat die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Abgeordneten aus der Sommerpause zurückgerufen. Aber auch in Europa nehmen die politischen Risiken zu, wie der Blick nach Weißrussland zeigt. Machthaber Lukaschenko hat Moskau um Unterstützung gebeten, worauf Russland auch militärische Hilfe nicht ausgeschlossen hat.

Rückblick: Leichter - Als Kursbremse erwiesen sich Wirtschaftsdaten für Juli aus China: Sie lieferten keine positiven Impulse, um weiter eine konjunkturgetragene Erholungsrally rechtfertigen zu können, wie es hieß. Schwächere US-Einzelhandelszahlen stellten keinen zusätzlichen Belastungsfaktor dar. Die Umsätze blieben im Juli zwar klar unter der Erwartung, doch wurde der Juni nach oben revidiert. Auf das Sentiment drückten neue Quarantänebestimmungen in Großbritannien. Wegen stark steigender Corona-Fallzahlen müssen Reisende aus den Niederlanden und Frankreich in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Daher wurden Luftverkehrsaktien verkauft: IAG verloren 4,5 Prozent, Easyjet 6,5 Prozent, Ryanair 4,5 Prozent oder Lufthansa 1,8 Prozent. Tui gaben 8,3 Prozent ab, auch belastet von einer negativen Studie, und der Reisesektor insgesamt verlor 2,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Hapag-Lloyd gewannen nach Zahlenausweis 13,3 Prozent. Die Aktien des Stahlhändlers Klöckner sanken trotz guter Ergebnisse um 2,7 Prozent. Ein ähnliches Schicksal ereilte Varta, die sogar um 10 Prozent einbrachen. Nach einem schwierigen zweiten Quartal wurde Aumann beim Ausblick vorsichtiger. Die Aktie verlor 5,8 Prozent. Home24 gewannen 0,6 Prozent nach Zahlenvorlage des Online-Möbelhändlers.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Hellofresh gab 1,5 Prozent nach. Hier belasteten Medienberichte, denen zufolge der Hedgefonds Tiger Global Management seine Shortpositionen ausgebaut haben soll.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Im Vorfeld der am Wochenende stattfindenden Gespräche zwischen Delegationen aus China und den USA herrschte Zurückhaltung. Dazu kamen die weiter festgefahrenen Gespräche zwischen Republikanern und Demokraten um ein neues Konjunkturprogramm. Unter den Einzelwerten ging es für die Aktie von Applied Materials um 4,6 Prozent nach oben. Der Halbleiterkonzern übertraf sowohl mit den Geschäftszahlen als auch dem Ausblick die Erwartungen der Analysten. Im Blick stand auch das Börsendebüt des deutschen Pharmaunternehmens Curevac an der Nasdaq. Die Aktie explodierte geradezu und schloss bei 54,26 Dollar -gegenüber dem Emissionspreis mehr als eine Verdreifachung. Die US-Anleihen erholten sich leicht von den jüngsten Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Titel fiel um 1 Basispunkt auf 0,71 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Uhr Do, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1856 +0,11% 1,1822 1,1831 +5,7% EUR/JPY 126,39 +0,09% 126,28 126,48 +3,7% EUR/CHF 1,0780 +0,10% 1,0754 1,0765 -0,7% EUR/GBP 0,9057 +0,17% 0,9045 0,9041 +7,0% USD/JPY 106,60 -0,02% 106,83 106,91 -2,0% GBP/USD 1,3091 -0,04% 1,3069 1,3086 -1,2% USD/CNH (Offshore) 6,9366 -0,11% 6,9412 6,9434 -0,4% Bitcoin BTC/USD 11.810,63 -0,43% 11.710,26 11.494,76 +63,8%

Der Dollar neigte erneut zur Schwäche. Eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten auf ein neues Konjunkturpaket sei möglicherweise bereits weitgehend in den Dollar eingepreist, so die Commerzbank. Folglich könnte sich der Greenback in den kommenden Tagen seitwärts bewegen. Dies zeige zudem, dass Investoren weiterhin zuversichtlich in Bezug auf eine Einigung seien.

Am Morgen fällt der Dollar im asiatisch geprägten Gesschäft weiter. Im Handel verweist man auf die Verschiebung der US-chinesischen Handelsgespräche, die eigentlich am Wochenende geplant gewesen waren. Auch die weiterhin fehlende Einigung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket in Washington belaste den Greenback, heißt es. Die CBA-Analysten sehen des Abwärtstrend des Dollar in der laufenden Woche als intakt an.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,36 42,01 +0,8% 0,35 -26,7%

Die Ölpreise setzten ihre Abwärtstendenz des Vortages vermindert fort. Händler verwiesen weiterhin auf die zurückhaltenden Aussagen der Internationale Energie-Agentur (IEA) in Bezug auf eine Erholung des Ölmarktes. In ihrem Ölmarktbericht erwartet die IEA für 2020 einen stärkeren Rückgang der weltweiten Nachfrage als noch im vorherigen Bericht. WTI fiel um 0,2 Prozent auf 42,16 Dollar, Brent gab um 0,1 Prozent auf 44,90 Dollar nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.944,28 1.944,61 -0,0% -0,33 +28,1% Silber (Spot) 26,43 26,45 -0,1% -0,01 +48,1% Platin (Spot) 954,60 945,58 +1,0% +9,03 -1,1% Kupfer-Future 2,86 2,86 +0,2% +0,01 +1,6%

Der Goldpreis gab zwischenzeitliche leichte Aufschläge wieder ab. Im Bereich zwischen 1.900 und 1.925 Dollar bestehe eine starke Unterstützung für das Edelmetall, so Marktstratege Stephen Innes von AxiCorp. Die Feinunze reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 1.943 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- FRANKREICH

hat den zweiten Tag in Folge mehr als 3.000 Ansteckungen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden verzeichnet.

- Italien

Angesichts einer leichten Zunahme der Corona-Infektionsfälle hat die italienische Regierung die Schließung von Diskotheken angekündigt. Zugleich verhängte sie eine nächtliche Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen.

- Deutschland

Nach der Einstufung von Spanien als Corona-Risikogebiet erwartet der Flughafenverband ADV einen starken Andrang bei den Testzentren an den deutschen Flughäfen.

Die bayerischen Gesundheitsbehörden können 46 positiv auf das Coronavirus getestete Reiserückkehrer bislang nicht identifizieren. Von 949 positiven Befunden hätten 903 den Betroffenen zugeordnet werden können, erklärte das bayerische Gesundheitsministerium. "Bei lediglich 46 positiven Befunden liegen keine passenden Personendaten vor."

Nach der Reisewarnung für Spanien hat sich der Streit um die Finanzierung der Corona-Tests für Reiserückkehrer verschärft. "Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollten sich an den Kosten für die Corona-Tests mindestens beteiligen müssen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) der BamS. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte: "Die Corona-Tests müssen kostenlos bleiben." Ob sich jemand testen lasse, dürfe keine Frage des Geldbeutels sein.

Das Biotechunternehmen Curevac will nach seinem Börsengang die Entwicklung seines Covid-19-Impfstoffes beschleunigen. "Wir registrieren in den USA ein tieferes und breiteres Verständnis dafür, dass die von uns verwendete mRNA-Technologie das Potenzial hat, schnell einen wirksamen und effizienten Impfstoff zu entwickeln", sagte Curevac-Vorstandschef Franz-Werner Haas boerse-online.

US-INNENPOLITIK

Im Streit um die US-Post wegen der Zustellung von Briefwahlunterlagen hat die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Abgeordneten aus der Sommerpause zurückgerufen. Sie sollen in dieser Woche über ein Gesetz abstimmen, um "die Post zu retten", sagte Pelosi. Ex-Präsident Barack Obama warf seinem Nachfolger Donald Trump vor, die Post bewusst zu schwächen, um die Briefwahl zu erschweren und Wählerstimmen zu unterdrücken.

SPANNUNGEN USA - CHINA

US-Präsident Donald Trump hat den Druck auf die chinesische Videoplattform Tiktok weiter verschärft. Trump unterzeichnete ein Dekret, das den chinesischen Mutterkonzern Bytedance dazu verpflichtet, innerhalb von 90 Tagen alle Daten von US-Nutzern zu vernichten und sich von seinen US-Geschäften zu trennen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal weniger stark geschrumpft als die der USA und Europas, aber sie hat schlechter abgeschnitten als andere asiatischen Volkswirtschaften. Japans Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank von April bis Juni um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, das war der stärkste Rückgang seit der Verfügbarkeit solcher Daten 1980.

BREXIT

Der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, David McAllister, hat sich unzufrieden über die jüngsten Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien geäußert und für die neue Runde ab Montag ein klares Bekenntnis von London für einen fairen Wettbewerb gefordert.

ARBEITSZEIT DEUTSCHLAND

Der Geschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, hat der Forderung der IG Metall nach kürzeren Arbeitszeiten wegen der Corona-Krise eine Abfuhr erteilt. "Die deutsche Wirtschaft erleidet gerade einen riesigen Produktivitätsschock. Eine Vier- Tage-Woche mit Lohnausgleich verschärft diesen Schock noch. Wir werden die Krise nur überwinden, wenn wir mit mehr Arbeit Wohlstand und soziale Sicherheit ermöglichen", sagte er der FAZ.

Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) zeigt sich offen für den Vorschlag einer Arbeitszeitverkürzung in der Metallindustrie - allerdings nur ohne Lohnausgleich.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann schlägt vor, in der kommenden Tarifrunde eine Vier-Tage-Woche als Option für die Betriebe zu vereinbaren, um Jobs zu retten. "Die Vier-Tage-Woche wäre die Antwort auf den Strukturwandel in Branchen wie der Autoindustrie. Damit lassen sich Industriejobs halten, statt sie abzuschreiben", sagte Hofmann der SZ.

ARBEITSMARKT DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes von derzeit einem auf zwei Jahre verlängern. Die von Scholz vorgeschlagene Verdoppelung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate wird Mehrkosten in Milliardenhöhe verursachen. Der Vizekanzler sprach von einer Größenordnung von rund 10 Milliarden Euro.

WÄHLERTREND DEUTSCHLAND

Die Ernennung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten beschert der SPD ein deutliches Umfragehoch. Im Sonntagstrend von Kantar kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 18 Prozent, das sind drei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Damit liegt die SPD wieder vor den Grünen, die zwei Punkte verlieren und in dieser Woche auf 16 Prozent kommen. Auch die Union verliert zwei Punkte und kommt in dieser Woche auf 36 Prozent. FDP (6 Prozent), Linke (8 Prozent) und AfD (11 Prozent) bleiben auf dem Level der Vorwoche.

DAIMLER

soll am Stammsitz in Stuttgart künftig auch Batteriezellen fertigen. "Als Leitwerk und Kompetenzzentrum für Daimlers Antriebstechnologien benötigen wir in Untertürkheim auch Bewertungs- und Beurteilungskompetenz bei der Batteriezelle. Dazu gehört auch, eine Zelle serientauglich selbst produzieren zu können", sagte Michael Häberle, Betriebsratschef des Standorts, der Automobilwoche. Bisher kauft Daimler die Zellen bei asiatischen Herstellern zu.

EVOTEC

plädiert für die Einrichtung eines Staatsfonds zur Unterstützung der Biotechbranche. "Einen offensiven staatlichen Aktionär, der idealerweise auf europäischer Ebene Sektoren wie die Biotechnologie oder Lifesciences strategisch aufzubauen hilft, den sehe ich positiv", sagte Werner Lanthaler der Welt.

GRAND CITY PROPERTIES

BERICHTET 1H 1H20 ggVj 1H19 Miet- und Betriebseinnahmen 268 -4% 278 EBITDA bereinigt 147 +1% 146 Ergebnis nach Steuern 253 +1% 250 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,23 -4% 1,28 FFO I je Aktie 0,64 0% 0,64 FFO I 108,0 +2% 106,0

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

HELLOFRESH

hat sein Grundkapital erhöht, um den beiden Unternehmensgründern und Vorständen Dominik Richter und Thomas Griesel die Ausübung von Kaufoptionen zu ermöglichen. CEO Richter und COO Griesel haben insgesamt mehr als 7,6 Millionen Kaufoptionen für Hellofresh-Aktien ausgeübt. Hellofresh hat ihr Aktienkapital aus seinem bestehenden genehmigten Kapital entsprechend durch Ausgabe von 7.614.128 neuen Aktien erhöht.

LUFTHANSA

Die in der Flugbegleitergewerkschaft UFO organisierten Beschäftigten der Lufthansa haben dem Ende Juni für das Unternehmen ausgehandelten Sparpaket mit großer Mehrheit zugestimmt. In einem weiteren Votum unterstützten die Beteiligten das Anliegen der Gewerkschaft, noch ungeklärte Rahmenbedingungen zu den Themen Kurzarbeit, Abfindungen und weiteren Punkten "mit allen gewerkschaftlichen Mitteln" durchzusetzen.

QIAGEN

Gründer Detlev Riesner begrüßt das Scheitern der Übernahme durch Thermo Fisher: "Ich bin froh, dass die Übernahme mit klarer Mehrheit gescheitert ist und Qiagen unabhängig bleibt. Das ist gut für den Biotech-Standort Hilden, nun droht in der Hildener Zentrale keine Streichung mehr von Stellen in Zentralfunktionen", sagte Riesner der Rheinischen Post. Zugleich legte er Aufsichtsratschef Hakan Björklund den Rücktritt nahe.

TUI

Der Touristikkonzern hält die verhängte Reisewarnung für ganz Mallorca für falsch. Nach der Reisewarnung für Spanien hat Tui deutsche Pauschalurlauber gebeten, Mallorca und die anderen Balearen-Inseln in den kommenden sieben Tagen zu verlassen.

BROSE

will in den nächsten Jahren mit der Digitalisierung von Prozessen in Produktion und Verwaltung massiv sparen. "Bis 2025 haben wir uns vorgenommen, jährlich rund 600 Millionen Euro einzusparen. Bis Ende 2021 sollen es bereits 300 Millionen Euro sein", kündigte Unternehmenschef Ulrich Schrickel in der Automobilwoche an.

GENERAL MOTORS / FIAT

General Motors (GM) ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, eine Wiederaufnahme seines Verfahren gegen Fiat Chrysler zu erwirken. GM beschuldigt den Konkurrenten der Korruption bei Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern und hatte deshalb im vergangenen Herbst Klage eingereicht, die im Juli aber abgewiesen wurde.

AMAZON

Das Bundeskartellamt geht dem Vorwurf nach, dass der Onlinehändler Amazon eine marktbeherrschende Stellung missbraucht. "Wir untersuchen derzeit, ob und wie Amazon die Preissetzung der Händler auf dem Marketplace beeinflusst", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt der FAZ.

BERKSHIRE HATHAWAY

Die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway von Warren Buffett hat im zweiten Quartal während der Coronavirus-Pandemie und dem Lockdown einen Teil ihrer Bankenbeteiligungen zurückgefahren. Die Beteiligung an der Bank of America hat Berkshire Hathaway dagegen aufgestockt.

