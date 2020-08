Der amerikanische Energiekonzern Ameren Corporation (ISIN: US0236081024, NYSE: AEE) wird seinen Aktionären eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,495 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,98 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 81,27 US-Dollar (Stand: 14. August 2020) 2,44 Prozent. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 30. September 2020 (Record date: ...

