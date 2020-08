NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen und Aussagen zum Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Beides sollte kaum Auswirkungen auf den Aktienkurs haben, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer ersten Reaktion am Montag. Das operative Halbjahresergebnis (FFO I) des Wohnimmobilienkonzerns sei weitgehend wie von ihm erwartet ausgefallen. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie habe indes um sechs Prozent unter seiner Schätzung gelegen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



LU0775917882

GRAND CITY PROPERTIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de