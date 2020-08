MBH CORPORATION PLC ERWIRBT ASHLEY DAVID TAXIS ZUM AUFBAU EINES NEUEN 'TRANSPORT'-SEGMENTSDGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MBH CORPORATION PLC ERWIRBT ASHLEY DAVID TAXIS ZUM AUFBAU EINES NEUEN 'TRANSPORT'-SEGMENTS17.08.2020 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MBH CORPORATION PLC ERWIRBT ASHLEY DAVID TAXIS ZUM AUFBAU EINES NEUEN "TRANSPORT"-SEGMENTSLondon, 17. August 2020 - Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, setzt ihre ehrgeizige Akquisitionsstrategie fort, indem sie ihr bereits fünftes Unternehmen im Jahr 2020 erwirbt, welches zugleich das erste Unternehmen im neu etablierten "Transport"-Segment sein wird.Die Akquisitionsoffensive von MBH wird diese Woche mit der 100%igen Übernahme von Driven by Riide Ltd. (operativ tätig als Ashley David Taxis (ADT)), einem schnell wachsenden Taxiunternehmen mit Sitz in den East Midlands in Großbritannien, fortgesetzt. Für die 11 Monate zum 30. April 2020 erzielte ADT geprüfte Umsätze von 3,9 Mio. GBP und ein EBITDA von 0,8 Mio. GBP. Mit dieser Übernahme steigen die Pro-Forma-Umsätze von MBH auf der Grundlage der Ergebnisse des am 31. Dezember 2019 abgeschlossenen Geschäftsjahres auf 85,4 Mio. GBP. Dies ist das 14. Unternehmen im Portfolio in der MBH-Gruppe.Der Gesamtkaufpreis für die Übernahme beträgt ca. 3,4 Mio. GBP, wovon der Großteil durch eine börsennotierte Anleihe gemäß des MBH-Anleiheprogramms mit den folgenden Konditionen beglichen wird:* 5 Jahre Laufzeit, mit einer Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit; und* 5 % Kupon pro Jahr, halbjährlich zahlbarDriven by Riide Ltd. ist ein gut etabliertes Unternehmen, das 2002 gegründet wurde und heute 150 Fahrzeuge besitzt. 600 Fahrer arbeiten in und um Leicester, Großbritannien und übernehmen jede Woche über 18.000 Aufträge. Als Taxiunternehmen hat Riide Ltd. einen bedeutenden Vorteil gegenüber privaten Anbietern von Mietfahrzeugen (Private Hire Vehicles, PHVs), da ihre Fahrzeuge an Taxihaltestellen warten und auf der Straße angehalten werden können, aber auch über eine selbstentwickelte App gebucht werden können, die es den Kunden ermöglicht, im Voraus zu bezahlen.Darüber hinaus hat das Unternehmen angesichts der sich verändernden Verbraucherbedürfnisse aufgrund der Coronavirus-Pandemie eine Essenslieferservice-App namens "EatMe" eingeführt.Mit einer umfassenden Liste weiterer Dienstleistungen, darunter Kleinbusse, Flughafentransfer und Online-Konten, befindet sich das Unternehmen derzeit in einer Expansionsphase mit dem Ziel, die Zahl seiner Fahrer auf 1.200 zu verdoppeln. Die Übernahme durch MBH ermöglicht dem Unternehmen, deutliche Skaleneffekte und Wachstum zu erreichen.David Hunter, CEO von ADT, kommentiert: "Wir freuen uns, MBH zu einem für uns entscheidenden Zeitpunkt beitreten zu können. In den letzten Jahren sind wir durch die Automatisierung unseres Fuhrparks mit 600 Fahrzeugen mittlerweile vollständig Cloud-basiert und 70% unserer Buchungen erfolgen über unsere Kunden-App. Wir haben ehrgeizige Wachstumsziele, für deren Verwirklichung MBH von großer Bedeutung ist; In den nächsten 18 Monaten wollen wir weitere Flotten erwerben, unser Netzwerk erweitern und eine neue Marke mit einem nationalen, technologieorientierten Markennamen schaffen. Darüber hinaus wollen wir andere gewinnbringende private Mietflotten unter einem Unternehmen und einer Marke zusammenführen und sie zu Cloud-basierten Flottenmanagement-Unternehmen bündeln und modernisieren. Ich blicke mit Begeisterung auf die Zukunft und unser Potenzial mit MBH."Callum Laing, CEO, MBH Corporation plc, erläutert: "David und sein Team haben beeindruckende Wachstumspläne, und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diese zu verwirklichen. Wie David bereits erwähnte, ist dies ein aufregender Moment sowohl für sein Unternehmen als auch für die Branche im Allgemeinen - die in den letzten Jahren mit Herausforderungen durch den verstärkten Wettbewerb konfrontiert war, inzwischen aber für ein deutliches Wachstum bereit ist. Da wir uns in einem Umfeld bewegen, in dem die Logistik der letzten Meile immer wichtiger wird, wird es sich als entscheidend erweisen, über die Erfahrung und ein großes Netzwerk von Fahrern, wie bei Driven by Ride, zu verfügen."Über MBHDie MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.www.mbhcorporation.comÜber Driven by Riide Die Driven by Riide Gruppe ist im Wesentlichen ein Taxidienst mit über 600 Fahrern in der Region East Midlands. Die Gruppe wurde 2002 gegründet.http://www.adt-taxis.co.uk/IR- und Pressekontakt: MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Anika Heske, anika.heske@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 39 Perception A, Phil Anderson & Charlie Nelson, phil@perceptiona.com, +44 (0)776 749 151917.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 