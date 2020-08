Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es bleibt dabei, der DAX tut sich schwer, starke Zugewinne an den Folgetagen zu bestätigen. In der vergangenen Woche sprang ein Plus von rund einem Prozent heraus. Heute droht schon wieder der nächste Rücksetzer. Bei den Einzelwerten geht es heute um Alibaba, Tui, CureVac, Apple, Covestro, Symrise und Qiagen. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.