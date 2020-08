Der größte Touristikkonzern der Welt beginnt mutig mit dem Neuaufbau seiner Geschäfte, inklusive Inanspruchnahme weiterer Staatskredite, aber wichtg ist: Die Rückkehr in die Normalität ist zwingend. Wie stellt man sich dann als Investor auf? Der spektakuläre Vorschlag dafür steht in der TB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

TUI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de