Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, ist mit einem fulminanten Preissprung beim IPO am Freitag gestartet. Der Ausgabepreis lag bei 16 Dollar, schon der erste Kurs lag bei 44 Dollar. Im weiteren Handelsverlauf ist das Papier bis auf 55,90 Dollar (gut 47 Euro) gestiegen. Doch der Kursanstieg setzt sich fort. Zum Wochenstart kennt die Aktie von Curevac am frühen Morgen kein Halten mehr. Auf der Handelsplattform Tradegate wird das Papier derzeit bei 75 Euro ...

