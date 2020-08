Köln (ots) - Maite Kelly (40) komplettiert die neue DSDS-Jury. Die Schlagersängerin, Schauspielerin und Autorin wird in der nächsten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gemeinsam mit Dieter Bohlen, Mike Singer und Michael Wendler die Talente bewerten. Der erste Arbeitstag der neuen Jury ist Mitte September, wenn die Aufzeichnungen der Jury-Castings starten.Maite Kelly: "Als RTL mich fragte, ob ich mich in der Jury von DSDS mit Dieter Bohlen & Co. auf die Suche nach Deutschlands Superstar 2021 machen möchte... spürte ich, ja! Ja, ich möchte dieses Abenteuer mit euch erleben. In der kommenden Staffel möchte ich Teil eines Teams sein, das einen Rohdiamanten findet und ihm die große Bühne ermöglicht. Es ist eine schöne Herausforderung, mein Know-how weitergeben und teilen zu können, damit ein strahlender Stern aufgehen kann.Und mein Herz sagt mir... da draußen ist einer, der vielleicht ein Star werden kann, der es aber vielleicht noch gar nicht weiß... also bitte, bewerbt euch, macht mit. Ich warte auf dich, wir warten auf dich - und vielleicht können wir einen Traum wahr machen. Ich freue mich auf alles!"Noch können sich Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 30 Jahren ganz einfach für die neue DSDS-Staffel 2021 bewerben. Entweder beim online-Casting oder mit einem Video bei Instagram (Superstar2021) oder aber persönlich bei einem der offenen Castings, die derzeit stattfinden: Alle Infos und Termine hier: https://www.rtl.de/cms/dsds-2021-hier-fuer-deutschland-sucht-den-superstar-bewerben-2412516.htmlPressekontakt:Mandy BerghoffRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74307mandy.berghoff@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4680753